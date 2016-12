„Madame Pompadour“ von Hollywood

Sie war die letzte der glamourösen Diven aus einem Hollywood, das es so schon lange nicht mehr gibt: Die Schauspielerin Zsa Zsa Gabor starb im Alter von 99 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, wie ihr Ehemann Frederic von Anhalt am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles mitteilte. In Erinnerung bleiben wird sie wohl weniger wegen ihrer in Wien begonnenen Karriere als ihres mehr als turbulenten Privatlebens - einer Abfolge aus so vielen Ehen und Affären, dass sie selbst den Überblick darüber verlor. Nicht umsonst nannte man sie die „teuerste Kurtisane seit Madame Pompadour“ - ein Ruf, den Gabor selbst penibel pflegte.

