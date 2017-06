Deutschlands „Kanzler der Einheit“

Er ist 16 Jahre an der Spitze einer deutschen Regierung gestanden und hat sich mit der deutschen Wiedervereinigung einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert: Am Freitag starb Helmut Kohl in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren. Der Mann, der eine ganze Ära prägte, hatte sich zuletzt nur noch selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Wegen einer 1999 aufgedeckten Spendenaffäre war Kohls Verhältnis zur CDU zuletzt anhaltend belastet.

