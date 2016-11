Web befreit sich von Altlasten

Knapp zwei Jahrzehnte galt der Flash Player als unbestrittener Standard für Animationen und Videos im Internet. Durch unzählige Sicherheitslücken, reduzierte Rechenleistung und Bedenken beim Datenschutz geriet die populäre Technologie in den vergangenen Jahren bei Anwendern und Entwicklern aber in Verruf. In den meisten Browsern wird die Erweiterung von Hersteller Adobe künftig nur noch eingeschränkt funktionieren - der einstige Vorreiter muss für moderne, offene Standards Platz machen.

Lesen Sie mehr …