Reisen auf engstem Raum

Gefangenentransporte innerhalb der USA haben sich zu einem lukrativen Geschäft für private Unternehmen entwickelt. In Zeiten knapper Budgets lagern Strafvollzugsbehörden die Überstellungen von Häftlingen an Private aus. Was zählt, sind die Kosten. Die Reise erfolgt auf engstem Raum in umgebauten Transportern - oft über mehrere Tage. Bei Sicherheit und Behandlung der Gefangenen werden die Augen verschlossen. Recherchen der „New York Times“ und der nicht profitorientierten Nachrichtenorganisation Marshall Project geben nun Einblick über die Konsequenzen dieser Praxis.

