Unerbittlicher Mahner zu Frieden

Schimon Peres - Friedensnobelpreisträger, Staatsmann und der letzte Vertreter der politischen Gründergeneration Israels - ist tot. Nach jahrelangem Kampf mit schweren gesundheitlichen Problemen starb er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Alter von 93 Jahren. Die Welt verliert in ihm einen - spät berufenen, dafür im Alter umso unerbittlicheren - Streiter für Frieden im Nahen Osten und darüber hinaus. Erst spät erkannte auch Israel, was es an ihm hatte. Peres nützte das nur umso mehr zum Aussprechen unangenehmer Wahrheiten.

