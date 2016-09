Europa League: Traumstart für Austria bei Giurgiu

Die Wiener Austria hat gestern einen Auftakt nach Maß in die Europa-League-Gruppenphase hingelegt. Die Violetten feierten bei Astra Giurgiu einen 3:2-Erfolg und übernahmen damit die Tabellenführung in Gruppe E, weil sich Viktoria Pilsen und AS Roma im Parallelspiel mit 1:1 trennten.

Besonderen Grund zur Freude hatten die Austria-Anhänger mit der Offensivleistung ihres Teams: Kevin Friesenbichler etwa erzielte einen Treffer mit Potenzial zum Tor des Jahres - und auch der Treffer von Teamkollege Alexander Grünwald konnte sich sehen lassen.

