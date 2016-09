Formel 1: Hamilton versucht in Singapur Neustart

Lewis Hamilton will sich im dritten Rennen nach der Sommerpause erstmals wieder von der besten Seite zeigen. Doch sein Mercedes-Rivale Nico Rosberg strotzt nach zuletzt zwei Siegen in Serie nur so vor Selbstvertrauen und geht am Sonntag (14.00 Uhr, live in ORF eins) beim Nachtrennen von Singapur auf die WM-F├╝hrung los. Nur zwei Punkte liegt der Deutsche hinter Hamilton. Doch ausgerechnet in Singapur hatte es im Vorjahr einen Einbruch der beiden bis dahin ├╝berlegenen Mercedes-Boliden gegeben.

