Massenschlägerei wegen Burkinis: Männer verurteilt

Nach einer Massenschlägerei an einem korsischen Strand, die die Burkini-Debatte in Frankreich angeheizt hatte, sind fünf Männer verurteilt worden. Das Strafgericht von Bastia verhängte in der Nacht auf heute wegen bewaffneter Gewalt eine zweijährige Gefängnisstrafe gegen den Hauptangeklagten, einen 33-Jährigen mit marokkanischen Wurzeln.

Die anderen Männer - zwei Brüder des Hauptangeklagten und zwei Bewohner des korsischen Dorfes Sisco - wurden zu mehrmonatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt.

Mit Dorfbewohnern gekämpft

Die Brüder hatten den Dorfbewohnern Mitte August am Strand von Sisco eine wüste Schlägerei geliefert. Es gab mehrere Leichtverletzte, drei Autos wurden in Brand gesetzt, die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken.

Burkini-Debatte ohne Burkinis?

Augenzeugen berichteten, Auslöser der Schlägerei seien Touristen gewesen, welche die Begleiterinnen der Brüder in Burkinis fotografiert hätten. Der Bürgermeister von Sisco erließ daraufhin - wie zuvor bereits einige südfranzösische Badeorte - ein Burkini-Verbot. Später wuchsen allerdings die Zweifel, ob tatsächlich Frauen den muslimischen Ganzkörperbadeanzug trugen. Im Prozess war davon keine Rede mehr.

Außer Frage steht, dass sich die marokkanischstämmige Familie durch Fotoaufnahmen gestört fühlte und es so zur Schlägerei kam. Der spätere Hauptangeklagte wandte sich zunächst an die Touristen und dann an Jugendliche aus Sisco, aus dem Streit wurde eine Schlägerei.