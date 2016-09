Wahltag und Briefwahl im Fokus

Die OSZE will die Wiederholung der Hofburg-Stichwahl am 4. Dezember beoachten. Das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) sprach sich in einem am Freitag veröffentlichten Bericht nach einer Mission im August für die Entsendung von Wahlbeobachtern aus. Der Wahltag selbst und die Briefwahl sollen im Fokus stehen. Bereits 2010 empfahl die OSZE einen strengeren Umgang mit Wahlkarten.

