EU will auf Sondergipfel Weichen für Zukunft stellen

Heute sind in Bratislava die Staats- und Regierungschefs von 27 der 28 EU-Mitgliedsstaaten zu einem mit hohen Erwartungen verknüpften Sondergipfel zusammengekommen. Die britische Regierungschefin Theresa May ist nicht mehr geladen - vielmehr wird in der slowakischen Hauptstadt wohl bereits über eine EU ohne Großbritannien beraten.

Druck kommt vor allem aus Deutschland und Frankreich. Gefordert wird eine „klare Agenda“. Diese soll von Sicherheit und Verteidigung über Wirtschaft bis zur sozialen Zukunft und kulturellem Austausch gleich alle großen Baustellen der EU umfassen.

Hollande: Frankreich kann EU nicht alleine verteidigen

Vor Beginn mahnte Frankreich die Europäer zur gemeinsamen Verteidigung. „Frankreich leistet die größten Anstrengungen für die europäische Verteidigung, aber es kann nicht alleine stehen, es will nicht alleine stehen“, sagte Präsident Francois Hollande-

Man wolle gemeinsam mit Europa innerhalb der bestehenden Bündnisse - also mit der NATO und den USA - die Verteidigung des Kontinents sichern. „Jeder sollte wissen: Wenn sich die Vereinigten Staaten entscheiden sollten, auf Distanz zu gehen, muss Europa in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen“, fügte Hollande hinzu.