Juncker präsentiert „Bratislava-Roadmap“

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den EU-Ländern konkrete Vorschläge für eine „Bratislava-Roadmap“ unterbreitet - ein gutes Dutzend Projekte, mit denen die Gemeinschaft bis Mitte 2017 Handlungsfähigkeit beweisen soll.

Sein Programm übermittelte Juncker den Teilnehmern des Treffens und Gipfelchef Donald Tusk als „Entwurf eines Fahrplans für eine positive Agenda“ und mögliches Ergebnis des Treffens heute, wie es im Begleitschreiben heißt.

Schon in Rede angekündigt

Die „Agenda von Bratislava“ wird als Ergebnis des eintägigen Treffens in der slowakischen Hauptstadt erwartet, wo die 27 EU-Staaten ohne Großbritannien über die Zukunft der EU beraten. Seine Projekte hatte Juncker bereits am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Union vor dem Europaparlament erwähnt.

Dazu zählen der rasche Aufbau eines europäischen Grenz- und Küstenschutzes und die Entsendung von 200 Beamten an die bulgarische Grenze zur Türkei sowie der Aufbau eines Einreise-Registrierungssystems namens ETIAS. Auch die vorgeschlagene Verdoppelung des laufenden europäischen Investitionsprogramms, der Start eines Investitionsplans für Afrika und der Aufbau eines gemeinsamen EU-Hauptquartiers für EU-Missionen werden aufgeführt.

Für die Beschlussfassung im Europäischen Rat und im Parlament werden konkrete Daten bis Juni 2017 genannt.

„Durch Taten zeigen, dass wir besser werden können“

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sieht die EU in einer „kritischen Situation". Es gehe nicht darum, einfach von einem Gipfel die Lösung der Probleme zu erwarten. „Es geht darum, durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können im Bereich der Sicherheit, der inneren und äußeren, der Bekämpfung des Terrorismus, der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, des Wachstums und der Arbeitsplätze“, sagte Merkel.

Die deutsche Kanzlerin verwies dabei auf die digitale Agenda und den digitalen Binnenmarkt. Das seien auch Hoffnungen und Chancen für die jungen Menschen in Europa.

„Natürlich“ müsse sich die EU auch mit den anstehenden Fragen des Schutzes der Außengrenzen und der Bekämpfung der Fluchtursachen beschäftigen. Es gehe darum, konkrete Vorschläge zu machen. Beim heutigen Treffen werde die „Agenda von Bratislava“ diskutiert.

Hollande: Frankreich kann EU nicht alleine verteidigen

Vor Beginn mahnte Frankreich die Europäer zur gemeinsamen Verteidigung. „Frankreich leistet die größten Anstrengungen für die europäische Verteidigung, aber es kann nicht alleine stehen, es will nicht alleine stehen“, sagte Präsident Francois Hollande-

Man wolle gemeinsam mit Europa innerhalb der bestehenden Bündnisse - also mit der NATO und den USA - die Verteidigung des Kontinents sichern. „Jeder sollte wissen: Wenn sich die Vereinigten Staaten entscheiden sollten, auf Distanz zu gehen, muss Europa in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen“, fügte Hollande hinzu.