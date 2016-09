Hasspostings: Grüne klagen erstmals Facebook selbst

Nach mehreren Klagen gegen Facebook-Hassposter gehen die Grünen nun erstmals gegen das Soziale Netzwerk selbst rechtlich vor. Wie der grüne Mediensprecher Dieter Brosz und die Anwältin der Grünen, Maria Windhager, heute in einer Pressekonferenz sagten, habe Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Freitag vergangener Woche am Handelsgericht Wien Klage gegen Facebook eingereicht.

Geklagt wird die Facebook Ireland Limited mit Sitz in Dublin, eine englische Übersetzung der Klage haben die Grünen bereits beigelegt. Der Streitwert beträgt 69.500 Euro. Somit müsste der Fall in letzter Instanz vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) landen, führte Windhager aus. Die Grünen wollen, dass Facebook seine Geschäftspraxis ändert und mehr gegen Hasspostings unternimmt.

„Gmahte Wiesen“

Den Fall selbst sehen die Grünen als unstrittig, es handle sich um den Tatbestand der üblen Nachrede sowie der Ehrenbeleidigung. „Eine gmahte Wiesen“, so Windhager. Facebook sei in der Verantwortung, weil das Posting trotz Aufforderung der Grünen nicht gelöscht wurde. Darüber hinaus stellten die Grünen einen Antrag auf Herausgabe der Userdaten.

Die Facebook-Userin „Michaela Jaskova“ - ein Fakeprofil - hatte Glawischnig im April dieses Jahres als „miese Volksverräterin“ und „korrupten Trampel“ bezeichnet. Das Posting ist nach wie vor abrufbar. Laut den Grünen hat dieses Facebook-Profil auch die Krebsgerüchte gegen Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen als Erstes verbreitet. Aus Sicht der Grünen also ein guter Anlassfall.