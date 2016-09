CETA/TTIP: Zwölf EU-Staaten bestehen auf Abschlüssen

Angesichts der Kritik am EU-US-Handelsabkommen TTIP haben sich zwölf EU-Staaten entschieden für den Abschluss von Vereinbarungen mit Kanada und den USA ausgesprochen. In einem gemeinsamen Brief an EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström betonen die zwölf Regierungen, wie wichtig Freihandel für Wohlstand und Arbeitsplätze in der EU sind.

Unterzeichnet ist der Brief etwa von den skandinavischen und baltischen Staaten sowie von Irland, Portugal und Spanien.

Heftiger Widerstand aus Österreich, Deutschland, Frankreich

Hintergrund ist vor allem der Widerstand in Deutschland, Frankreich und auch Österreich gegen das transatlantische Wirtschaftsabkommen. Während sich Deutschlands Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel für einen CETA-Abschluss ausgesprochen hat, sieht Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) „noch deutlichen Verbesserungsbedarf“. Malmström war erst diese Woche vor dem heimischen Parlament auf Überzeugungstour.

In dem Brief betonen die zwölf EU-Regierungen die Bedeutung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den USA. „TTIP ist die Chance, die Handelsregeln des 21. Jahrhunderts mitzugestalten“, heißt es in dem Schreiben an Malmström. „Wir sind zuversichtlich, dass Sie die Ziele und Anliegen erreichen werden, die in dem Ratsmandat von 2013 festgelegt sind. Deshalb erneuern wir unsere Entschiedenheit und unsere Unterstützung für die Kommission in den Verhandlungen“, erklärten die Länder.

Kanada bereit zu „Klarstellungen“

Kanada signalisierte zuletzt aber Bereitschaft zu Entgegenkommen: Bei einem Kurzbesuch des deutschen Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel in Montreal unterstützte Regierungschef Justin Trudeau das Ziel, in einer „gemeinsamen, rechtsverbindlichen Erklärung (...) bestimmte Klarstellungen“ vorzunehmen, die Forderungen der Gewerkschaften beider Länder aufgreifen würden. Gabriel nannte es hilfreich, wenn das Papier noch vor der CETA-Unterzeichnung Ende Oktober zustande käme.

Drei Viertel lehnen CETA in Österreich ab

Bei einer Umfrage sprachen sich hierzulande zuletzt 75 Prozent gegen CETA aus. Ähnlich groß wie die Ablehnung ist aber auch das Informationsdefizit betreffend den Freihandel.

