Mondi investiert 30 Mio. Euro in Korneuburg



Der Konzern Mondi zählt zu den weltweit größten Erzeugern von Kunststoffverpackungen. Nachdem der Bedarf an solchen Produkten stetig gestiegen ist, investiert Mondi in das Werk in Korneuburg (Niederösterreich) bis 2017 nun 30 Mio. Euro.

