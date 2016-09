Millioneninvestition in Brauerei Hofstetten

Die älteste Brauerei in Österreich steht in St. Martin im Mühlkreis: die Brauerei Hofstetten. Produziert werden dort sehr viele Spezialbiere. Jetzt wurden 1,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Anlage investiert.

