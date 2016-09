Spezialkräfte auf heikler Mission

Auf Bitten Ankaras werden die USA Spezialkräfte nach Nordsyrien schicken. Die Soldaten sollen die dort stationierten Einheiten der türkischen Armee sowie gemäßigte Rebellengruppen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen, hieß es am Freitag. Die Mission ist heikel, da die türkischen Streitkräfte in der Region auch gegen kurdische Rebellen vorgehen, die von Washington Militärhilfe erhalten. Russland kündigte indes an, die am Montag in Kraft getretene Waffenruhe um 72 Stunden verlängern zu wollen.

Lesen Sie mehr …