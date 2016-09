Haarausfall: Sammelklage in den USA gegen L’Oreal

In den USA ist der Kosmetikkonzern L’Oreal mit einer Sammelklage in Millionenhöhe konfrontiert. Der für das Unternehmen heikle Vorwurf: Die Verwendung eines bestimmten Haarpflegeprodukts mache das Haar nicht „voller und seidiger“, sondern führe zu Haarausfall. Laut der kalifornischen Anwaltskanzlei, die das Verfahren ins Rollen brachte, schlossen sich bereits 100.000 Betroffene der Klage an.

