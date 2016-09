Weiter Uneinigkeit

Die Flüchtlingspolitik bleibt das große Reizthema in der EU - daran hat auch der am Freitag zu Ende gegangene Gipfel in Bratislava nichts geändert. Ungarns Regierungschef Viktor Orban bezeichnete das Treffen der 27 Mitgliedsstaaten - Großbritannien war nach dem „Brexit“-Votum nicht dabei - als „erfolglos“, da es wieder nicht gelungen sei, die Einwanderungspolitik der EU zu ändern. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel sah hingegen „positive Ansätze“ bei einem von den Visegrad-Staaten vorgebrachten Vorschlag zu einer „flexiblen Solidarität“ in der Flüchtlingspolitik.

