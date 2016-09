Asylwerber beschimpft und Polizisten verletzt

Zwei Männer haben am Donnerstagabend vor einer Asylwerberunterkunft in der Steiermark deren Bewohner massiv beschimpft. Einer der beiden Männer griff herbeigerufene Polizisten an. Zwei Beamte wurden verletzt, der 32-Jährige festgenommen.

