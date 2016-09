Goldenes Klo: Hochkonjunktur für Toiletten-Selfies in NY

Marcel Duchamp hat dereinst ein Urinal zur Kunst erklärt. Das Guggenheim Museum in New York setzt rund hundert Jahre später eins drauf und bietet seinen Besuchern eine reguläre Toilette aus purem Gold zur Erledigung des Geschäfts an. Verantwortlich dafür zeichnet der italienische Kunstprovokateur Maurizio Cattelan. Toiletten-Selfies werden Hochkonjunktur haben.

