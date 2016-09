China plant Bau von 60 neuen Atomkraftwerken

In China werden nach Angaben des Kraftwerksbauers SNPTC in den kommenden zehn Jahren mehr als 60 neue Atommeiler entstehen. Die drei großen chinesischen Nuklearfirmen SNPTC, CNNC und CGN würden künftig jeweils mindestens zwei neue Atomkraftwerke pro Jahr bauen, sagte SNPTC-Vizepräsident Zheng Mingguang heute auf einer Branchenkonferenz in London der Nachrichtenagentur Reuters. 30 neue Meiler sollten binnen der kommenden fünf Jahre entstehen, eine noch darüber hinausgehende Zahl in den fünf Jahren darauf.