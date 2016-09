UNO-Sitzung zu Syrien abgesagt

Eine für Freitag geplante Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zum Syrien-Konflikt ist nach Angaben von Diplomaten ohne Begründung abgesagt worden. Die USA und Russland hatten die Sicherheitsratsmitglieder in der nicht-öffentlichen Sitzung über ihre Pläne zur gemeinsamen Bekämpfung von Extremisten im Falle eines Bestands der am Montagabend ausgerufenen Waffenruhe unterrichten wollen.

Die Außenminister beider Länder, John Kerry und Sergej Lawrow, hatten sich in Genf auf gemeinsame Luftangriffe auf Extremistengruppen wie den Islamischen Staat (IS) verständigt. Voraussetzung ist aber, dass die Feuerpause sieben Tage hält. Zuketzt zeigten sich die Regierungen in Washington und Moskau offen für eine Verlängerung der Waffenruhe um weitere 72 Stunden. Sie war am Montagabend zunächst für 48 Stunden ausgerufen und dann bis Freitagabend verlängert worden.