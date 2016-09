Paris ermittelt gegen 15-Jährigen: Terrorverdacht

Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne hat die französische Justiz gegen einen am Mittwoch festgenommenen Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem 15-Jährigen werde die Bildung einer kriminellen Vereinigung im Zusammenhang mit einem terroristischen Vorhaben vorgeworfen, verlautete aus Pariser Ermittlerkreisen. Der Schüler sei in Untersuchungshaft genommen worden.

Der 15-Jährige war am Mittwoch in Paris festgenommen worden. Er habe sich „für eine Terrortat angeboten“, hieß es. Ebenso wie zwei weitere diese Woche festgenommene Gleichaltrige soll er in Kontakt mit dem bekannten französischen Jihadisten Rachid Kassim gestanden haben. Während die anderen beiden Jugendlichen polizeibekannt waren, war der am Mittwoch festgenommene Gymnasiast den Sicherheitsbehörden bisher nicht aufgefallen.