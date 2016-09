Ehemalige IS-Gefangene wird UNO-Sonderbotschafterin

Die Vereinten Nationen (UNO) haben eine ehemalige Gefangene der Terrormiliz IS (Islamischer Staat) zur Sonderbotschafterin für Opfer des Menschenhandels ernannt.

UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon bezeichnete die 23-jährige Jesidin Nadia Murad, die in Deutschland Zuflucht gefunden hatte, gestern in New York als „kämpferische und rastlose Verfechterin des jesidischen Volkes“.

Die Irakerin habe in Händen des IS unsäglichen Missbrauch und Menschenrechtsverletzungen erlitten und großen Mut dabei bewiesen, nun gegen solche Verbrechen anzukämpfen. In ihrer neuen Rolle soll Murad vor allem auf das Leid der zahllosen Opfer von Menschenhandel aufmerksam machen, darunter besonders Flüchtlinge, Frauen und Mädchen.

Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney will Murads Anliegen vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen und erreichen, dass die Verbrechen an den Jesidinnen als Völkermord anerkannt und die Täter verurteilt werden.