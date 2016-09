Kolonialkirche in Cusco abgebrannt

Eine Kolonialkirche mit wertvollen Kunstwerken ist gestern in der Stadt Cusco in Peru abgebrannt. Eine spanische Skulptur aus dem 16. Jahrhundert und der goldlaminierte Altar aus Zedernholz wurden bei dem Brand zerstört, so der Kultur-Direktor von Cusco, Víctor Vidal.

„Der Altar war ein Juwel des amerikanischen Barrocks“, so Vidal. Außerdem seien acht Gemälde des Quechua-Malers Diego Quispe Tito (1611-1681) verbrannt. Quispe Tito, der einer adeligen Inka-Familie entstammte, gilt als einer der führenden Künstler der Cusco-Schule, die indigene Züge in die flämisch-spanische Maltradition einfügte.

Das Feuer entstand nach ersten Ermittlungen durch einen Kurzschluss. Die Feuerwehr hatte keinen Wasseranschluss zur Löschung des Brandes, weshalb die Nachbarn mit Eimern Wasser heranbrachten. Ein Großteil der Kunstwerke konnte vor den Flammen gerettet werden. Die Kirche war von der peruanischen Regierung vor vier Jahren für umgerechnet 1,3 Millionen Euro restauriert worden.