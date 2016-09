„Kampf um Fortschritte“

Die EU braucht nach Ansicht von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) eine „grundsätzliche Überholung ihrer Institutionen und Entscheidungsmechanismen“. Zur Zeit sei die Europapolitik geprägt vom „Kampf um Fortschritte, um kleine“, so Kern am Tag nach dem EU-Gipfel in Bratislava in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“. Das Gipfeltreffen sei ein Schritt gewesen auf einem weiteren Weg, habe aber keinen großen Durchbruch gebracht - die Probleme allerdings seien drängend. Alternativen zur EU gebe es aber keine.

Lesen Sie mehr …