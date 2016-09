Eishockey: Starauflauf bei World-Cup-Comeback

Die Saison in Nordamerika beginnt heuer mit einem besonderen Zuckerl. Von heute bis 1. Oktober stehen sich in Toronto die Stars der National Hockey League (NHL) beim Comeback des World Cup of Hockey gegenüber. Das Gegenstück zur alljährlichen WM bietet mehr Starpower als je zuvor. Sogar Olympische Spiele sehen angesichts der Kader blass aus. Mit dabei ist auch ein Österreicher. Thomas Vanek verstärkt das Team Europe.

