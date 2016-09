Handelsabkommen vor Unterzeichnung

Wenige Tage vor der geplanten Unterzeichnung des Handelsabkommens CETA zwischen Kanada und der EU wird der Schlagabtausch zwischen Gegnern und Befürwortern der Vereinbarung heftiger. In Österreich und Deutschland gingen am Samstag bis zu 350.000 Menschen gegen CETA und das mit den USA geplante Handelsabkommen TTIP auf die Straße. Wirtschaftsvertreter und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström warfen den Gegnern ihrerseits vor, Unwahrheiten zu verbreiten. Zugleich appellierten sie an die EU-Regierungschefs, in der Bevölkerung Werbung für die Verträge zu machen.

