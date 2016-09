Bundesliga: Sturms Höhenflug soll weitergehen

Mit 16 Punkten aus sieben Spielen steht Sturm Graz derzeit an der Tabellenspitze. Ein Umstand, der sich auch in der achten Bundesliga-Runde nicht ändern soll. Beim Gastspiel heute bei der Admira sind eine Fortsetzung des Höhenflugs und drei Punkte eingeplant. „Wir haben in den letzten Spielen viel Selbstvertrauen getankt und wollen unbedingt gewinnen“, sagte Coach Franco Foda. Bei der Admira regiert indes der Zweckoptimismus. Auch nach der 0:4-Pleite gegen Salzburg sind die Spieler von ihrem Potenzial überzeugt.

