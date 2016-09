Kongress will Würde deutscher Gartenzwerge schützen

Der dritte deutsche Zwergenkongress im thüringischen Trusetal hat sich für die Rechte einer besonderen Spezies starkgemacht: des Gartenzwergs. Nach Meinung der Teilnehmer werden die Figuren für sexistische und rassistische Zwecke missbraucht oder in der Werbung entwürdigt, wie Kongressleiter Frank Ullrich heute sagte.

In einer Resolution an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurde ein Ende dieser entwürdigenden Praxis gefordert. „Da sich in jüngerer Zeit schon mehrmals Gerichte damit auseinandersetzen mussten, kann dieser Antrag nicht so kurios und lächerlich sein.“

Zwerge älter als gedacht

Zudem setzen sich die Teilnehmer dafür ein, dass Handwerkskunst, Verfahren und Herstellung des deutschen Gartenzwerges auf die UNESCO-Welterbeliste für immaterielles Kulturerbe der Menschheit gesetzt werden. Ein entsprechender Antrag für 2017 werde vorbereitet. Im thüringischen Gräfenroda ist der letzte große deutsche Hersteller der einst massenhaft produzierten Keramikfiguren zu Hause.

Die Kongressteilnehmer beschäftigten sich auch mit neu aufgetauchten Dokumenten. So konnten sie den frühesten Nachweis einer Zwergenfigur um ein Jahr auf 1884 vordatieren, wie es hieß.