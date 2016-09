Entwarnung nach Terrorverdacht in Paris

Kurz für Aufregung gesorgt hat heute Nachmittag eine Warnung der Polizei in Paris, wonach im Zentrum der französischen Hauptstadt eine „Sicherheitsoperation“ im Gange sei, von der sich die Menschen tunlichst fernhalten sollten. Die französische Regierung vermeldete, es gehe um eine „Kirche im Zentrum der Stadt“.

Wenige Minuten nach dem Alarm gab es jedoch Entwarnung. Vorerst ohne Angabe weiterer Details gab die Pariser Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt, dass die Operation der Sicherheitskräfte beendet sei und zweifelsfrei keine Gefahr mehr bestehe.

Medien hatten zuvor von einer gerüchteweise stattfindenden Geiselnahme in einer Kirche, einer Panik und Schüssen berichtet. In Frankreich gilt nach einer Terrorserie der Ausnahmezustand. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Festnahmen von Terrorverdächtigen gegeben.