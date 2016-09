Ölfilm auf der Mur - Umweltalarm

Umweltalarm hat es heute in Leoben aufgrund eines Ölfilms auf der Mur gegeben: Laut Feuerwehr war vom Gelände der Voestalpine Mineralöl ausgeflossen, in den Vordernberger Bach und anschließend in die Mur gelangt.

