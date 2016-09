Erneut Gefechte in vielen Landesteilen

Kampfjets der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sollen in Syrien Stellungen der Armee von Machthaber Baschar al-Assad angegriffen haben. Bei den Bombardements kamen am Samstag nach Angaben der russischen Armee bis zu 60 Soldaten ums Leben. Trotz einer seit Montag geltenden Waffenruhe kam es unterdessen auch in anderen Landesteilen erneut zu schweren Gefechten zwischen syrischen Truppen und Rebellen. Beobachter warnen bereits vor einem Scheitern der Waffenruhe.

Lesen Sie mehr …