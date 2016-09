Erstmals Sterbehilfe für Kind in Belgien

Zum ersten Mal in der Geschichte hat in einem Rechtsstaat legale Sterbehilfe bei Minderjährigen stattgefunden. In Belgien wurde die entsprechende zwei Jahre alte Gesetzesbestimmung letzte Woche zum ersten Mal angewendet. Dem Vernehmen nach war es ein 17-jähriger Patient aus Flandern, der seinem Leben selbst und mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten ein Ende bereiten wollte, nachdem alle anderen gesetzlichen Voraussetzungen vorlagen.

