„Ozapft is“ beim Münchner Oktoberfest

„Ozapft is“ beim größten Volksfest der Welt: Mit erneut nur zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter heute pünktlich um 12.00 Uhr das erste Fass Bier angezapft und damit das 183. Oktoberfest eröffnet. Vor Reiter hatte es bisher nur sein Vorgänger Christian Ude (beide SPD) geschafft, das erste Festbierfass mit nur zwei Schlägen zu öffnen. Reiter hatte bereits im vergangenen Jahr Udes Rekord eingestellt.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Mit Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) stieß Reiter anschließend wie jedes Jahr „auf eine friedliche Wiesn“ an. Der Standardwunsch zur Eröffnung hat dieses Jahr eine besondere Bedeutung: Nach dem Amoklauf von München und den zwei Terroranschlägen in Franken herrschen in diesem Jahr verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. „Die Menschen sollen fröhlich sein, sie sollen auf der Wiesn feiern und das Leben genießen“, sagte Seehofer.

Zehntausende Menschen waren bereits seit den frühen Morgenstunden trotz Regens auf die Theresienwiese gekommen. Ausgerechnet zum Wiesnstart hatte sich in Bayern das schöne Spätsommerwetter verabschiedet. Besucher dürfen in diesem Jahr keine großen Taschen und Rucksäcke mitnehmen.

Das Festgelände ist erstmals rundum abgesperrt. An den Zugängen wird schärfer kontrolliert als bisher, so dass umfassende Zugangskontrollen möglich sind. Fast doppelt so viele Ordnungskräfte und hundert Polizeibeamte mehr als im Vorjahr sind im Einsatz.

9.000 Trachtler ziehen zur Wiesn

Beim Trachten- und Schützenzug ziehen morgen rund 9.000 Trachtler, Schützen sowie Mitglieder von Musikkapellen und Spielmannszügen durch München zum Oktoberfest. Gruppen aus Deutschland, Österreich, Südtirol, Italien, Ungarn und der Ukraine sind dabei. Die Trachtler dürfen bei dem Umzug trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen auf der Wiesn ihre historischen Waffen tragen.