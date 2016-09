Lichtermeer für Hannes Arch in Trofaiach

Für den am 8. September tödlich verunglückten Piloten und Extremsportler Hannes Arch hat es heute Abend in seinem obersteirischen Heimatort Trofaiach im Bezirk Leoben eine Gedenkveranstaltung und ein Lichtermeer gegeben. Trauernde stellten Kerzen vor einer Videowand mit einem großen Bild Archs auf. Rund 800 bis 1.000 Menschen versammelten sich laut Polizei am Hauptplatz in stillem Gedenken.

APA/Erwin Scheriau

Im Gedenken an Arch war von der Stadtgemeinde ein Kondolenzbuch aufgelegt worden. Um 19.00 Uhr gab es eine Gedenkfeier in der Stadtpfarrkirche, die bis auf den letzten Platz gefüllt. Einige Dutzend Personen verharrten still vor der Kirche. Danach begaben sich die Menschen ins Freie auf den Hauptplatz, wo in einem Viereck vor der Videowand Kerzen entzündet wurden. Auch Blumen wurden niedergelegt.