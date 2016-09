Probleme bei Postzustellung in Empfangsboxen

Der Onlinehandel wächst und damit auch der Wunsch der Konsumenten schnell und einfach an ihre Bestellung zu kommen. Dafür bietet die Post die Hinterlegung von Paketen und Einschreiben in Empfangsboxen direkt am Wohnort an. Doch was tun, wenn es Probleme bei der Zustellung gibt, sich Boxen nicht öffnen lassen oder Sendungen verschwinden? Ein Wiener erlebte einen Hürdenlauf bei der Post.

