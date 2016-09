Bombe, Sprengsatz und Angriff mit Messer

In den USA haben sich zumindest drei Attacken terroristischer Prägung innerhalb von nicht einmal 24 Stunden ereignet. Nach einem gescheiterten Bombenattentat auf einen Charity-Lauf und einem explodierten Sprengsatz im New Yorker Stadtteil Chelsea ereignete sich Sonntagfrüh (MESZ) auch ein Messerattentat in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Wisconsin. Es gab vorerst keinen Beweis dafür, dass es sich um eine geplante Terrorserie handelt. Unklar ist vor allem aber, ob die Reihe von Attacken schon zu Ende ist.

