Österreichs Methodisten mit neuem Oberhaupt

Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern und jetzt auch Superintendent der evangelisch-methodischen Kirche in Österreich: Stefan Schröckenfuchs. Der gebürtige Salzburger lebt seit zehn Jahren in Wien. Besonders wichtig ist ihm das soziale Engagement der Kirchengemeinde, die in Österreich rund 1.500 Mitglieder zählt.

