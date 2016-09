Russland wählt Parlament - Wahllokale in Moskau geöffnet

In Russland läuft die Wahl eines neuen Parlaments. Nach dem Beginn der Abstimmung im Fernen Osten und in Sibirien öffneten heute Früh um 8.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MESZ) auch die Wahllokale in Moskau und im bevölkerungsreichen Zentrum des Landes.

AP/Ivan Sekretarev

Inmitten einer tiefen Rezession will die Regierungspartei Geeintes Russland die Macht von Präsident Wladimir Putin festigen. Die Opposition versucht, Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage in Stimmen umzumünzen.

Nach der Parlamentswahl 2011 hatten Kreml-Gegner den Behörden massiven Wahlbetrug vorgeworfen und Großproteste ausgelöst. Um die 450 Sitze in der Staatsduma bewerben sich diesmal 14 Parteien. Erste Prognosen werden nach 20.00 Uhr MESZ erwartet, das vorläufige Endergebnis soll morgen vorliegen.