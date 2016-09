Causa Telekom: Hochegger will keine Fußfessel

Der in der Telekom-Austria-Affäre rechtskräftig verurteilte Ex-Lobbyist Peter Hochegger wird keine Fußfessel beantragen. „Er will das nicht, er wird ganz einfach seine Strafe abbüßen“, zitierte die „Wiener Zeitung“ am Wochenende seinen Anwalt Karl Schön.

Hocheggers Strafmaß war vom Obersten Gerichtshof (OGH) zuletzt auf zwei Jahre reduziert worden, davon acht Monate unbedingt. Hochegger zählt gemeinsam mit Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und dessen Vertrautem Walter Meischberger zu den prominentesten Angeklagten im kommenden BUWOG-Prozess.

Die Bestätigung des Hafturteils für Hochegger im TA-Prozess hatte aus der Sicht von Beobachtern hohe Relevanz im Hinblick auf den BUWOG-Prozess und die Möglichkeit, dass dieser durch Abwesenheit von Angeklagten scheitern könne. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.