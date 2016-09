Fußball: Bremen trennt sich von Trainer Skripnik

Der SV Werder Bremen hat aus dem schlechtesten Saisonstart seiner Vereinsgeschichte die Konsequenzen gezogen und Trainer Viktor Skripnik mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben. Auch die Kotrainer Torsten Frings und Florian Kohlfeldt müssen gehen. „Weil es in der bestehenden Konstellation möglich ist, zeitnah eine Wende zum Positiven herbeizuführen“, begründete Geschäftsführer Frank Baumann. Bremen, Arbeitgeber der Österreicher Zlatko Junuzovic, Florian Grillitsch und Florian Kainz, liegt nach der dritten Niederlage in der deutschen Bundesliga in Folge auf dem letzten Tabellenplatz.

