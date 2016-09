Bundesliga: Salzburg vor Austria gewarnt

Laut Statistik hat der Schlager der achten Bundesliga-Runde zwischen Red Bull Salzburg und der Austria heute (16.30 Uhr, live in ORF eins) einen klaren Favoriten. Der Meister - mit zuletzt vier Siegen und einem Remis das derzeit erfolgreichste Team der Liga - ist seit knapp zwei Jahren in bereits sieben Spielen gegen die Wiener ungeschlagen. Nach der Europa-League-Heimpleite gegen Krasnodar sind die „Bullen“ aber vor der Austria gewarnt, die mit einem EL-Erfolg in Rumänien in der Tasche nach Wals-Siezenheim kommt.

