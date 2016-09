Paralympics: Eder legt Bronze im Speerwurf nach

Das ÖPC-Team hat gestern gleich zwei Medaillen bei den Paralympics in Rio de Janeiro bejubelt. Wenige Stunden nach Bronze für Günther Matzinger belegte die sehbehinderte Steirerin Nataljia Eder den dritten Platz im Speerwurf und wiederholte damit ihren Erfolg von London 2012. Insgesamt hält Österreich vor dem abschließenden Marathon am Sonntag mit Mario Bauer bei neun Medaillen. Die Fahne bei der Abschlussfeier darf später Dressurreiter Pepo Puch tragen, der mit Gold und Silber zum erfolgreichsten ÖPC-Teilnehmer in Rio 2016 wurde.

Mehr dazu in sport.ORF.at