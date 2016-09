Ablehnende Position zu EU-Beitritt

Im Rahmen der am Montag beginnenden UNO-Vollversammlung in New York wird Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) auch einige unangenehme Termine wahrnehmen müssen. Jener mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist zwar noch nicht fixiert, birgt aber ob Österreichs ablehnender Position zu einem möglichen EU-Beitritt der Türkei reichlich Konfliktpotenzial. Das Treffen mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau dürfte vergleichsweise friedlich ablaufen. Dieser will Österreich das Freihandelsabkommen CETA schmackhaft machen.

