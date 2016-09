Papst vergleicht Korruption mit Drogenabhängigkeit

Der Papst hat beim Angelus-Gebet heute vor Korruption gewarnt und sie mit Drogenabhängigkeit verglichen. „Korruption ist wie Drogenabhängigkeit. Man denkt, man kann aufhören, wann man will. Auch Korruption nährt Abhängigkeit und fördert Armut und Leiden. Es gibt viele Opfer dieser verbreiteten Korruption“, sagte Franziskus.

„Wenn wir für Integrität, Transparenz und Brüderlichkeit arbeiten, werden wir Handwerker der Gerechtigkeit und öffnen Horizonte der Hoffnung und des Friedens für die Welt. Gott möge uns helfen, immer den richtigen Weg zu finden und auch gegen den Strom zu rudern“, betonte Franziskus.

Der Papst berichtete über seine Pläne, sich am Dienstag am Weltgebetstag in Assisi zu beteiligen. Er rief die Gläubigen auf, sich diesem Gebet für den Frieden auf der ganzen Welt anzuschließen.