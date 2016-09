Gemüse aus dem Aquarium: Burgenländer als Pionier

Aquaponics ist die gemeinsame Zucht von Pflanzen und Fischen in einem Aquarium. Einer der heimischen Pioniere auf diesem Gebiet ist der Burgenländer Gerhard Zechner. Er hat eine Versuchsanlage am Laufen für das, was schon bald die Ernährung von Großstadtbevölkerungen revolutionieren soll.

