Ranghoher somalischer Kommandant bei Anschlag getötet

In Somalia sind ein ranghoher Militärkommandant und seine vier Leibwächter bei einem Selbstmordanschlag getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe heute in der somalischen Hauptstadt Mogadischu einen mit Sprengstoff beladenen Wagen in das Militärfahrzeug gesteuert, berichteten Augenzeugen und Sicherheitskräfte.

Zu dem Anschlag bekannte sich die islamistische Al-Schabab-Miliz über ihren Radiosender Andalus.

Immer noch Kontrolle über ländliche Regionen

Die Al-Schabab-Miliz ist mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbunden und kämpft in Somalia seit Jahren mit Gewalt für einen islamischen Staat. Die islamistischen Rebellen wurden zwar vor fünf Jahren durch die Regierungstruppen und die 22.000 Soldaten der Afrikanischen Union (AU) aus Mogadischu vertrieben. Sie kontrollieren aber immer noch einige ländliche Regionen. Außerdem verübten sie mehrfach Anschläge in Kenia.