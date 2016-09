FARC-Rebellen stimmen über Friedensvertrag ab

Die FARC-Rebellen in Kolumbien haben mit ihren Beratungen über den historischen Friedensvertrag begonnen, mit dem der jahrzehntelange Konflikt im Land beendet werden soll. Mit dem Abkommen sei „definitiv klargestellt, dass es in dem Konflikt weder Gewinner noch Verlierer“ gebe, sagte der FARC-Kommandant Timoleon Jimenez alias „Timoschenko“ gestern bei der Eröffnung der Konferenz.

„Wenn unsere Gegner verkünden wollen, dass sie den Krieg gewonnen haben, ist das ihre Sache“, sagte „Timoschenko“ zum Auftakt der zehnten nationalen FARC-Konferenz in Llanos del Yari im Südosten des Landes vor rund 500 FARC-Mitgliedern und rief zur Ratifizierung des Friedensvertrags auf.

Erstmals Diskussion über Frieden statt Kampf

„Für die FARC und unser Volk wird die größte Befriedigung sein, den Frieden gewonnen zu haben.“ Es ist das erste Mal, dass die linksradikalen Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) bei einer Konferenz nicht über den Kampf gegen die Regierung diskutieren, sondern über den Frieden.

Es ist auch das erste Mal, dass sich die FARC-Rebellen mit Billigung der Regierung in aller Öffentlichkeit treffen. „Timoschenko“ appellierte an die rund 200 stimmberechtigten Delegierten, den im August geschlossenen Friedensvertrag zu ratifizieren. „Das Schicksal Kolumbiens liegt in euren Händen“, sagte er. „Timoschenko“ hatte sich seit seinem Antritt als FARC-Kommandant 2011 für ein Friedensabkommen eingesetzt.