Hintergrund weiter unklar

Eine schwere Explosion in New York mit 29 Verletzten am Samstagabend stellt US-Ermittler weiter vor Rätsel. Gouverneur Andrew Cuomo bestätigte am Sonntag den Verdacht, wonach die Detonation durch eine Bombe ausgelöst wurde. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es vorerst weiter nicht, so Cuomo. Die Stadt rüstet nun ihre Präsenz von Sicherheitskräften enorm auf.

